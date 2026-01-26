SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verbesserungspotential

Barça-Coach Hansi Flick kritisiert João Cancelo nach Startelfdebüt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Januar, 2026 18:50
Barça-Coach Hansi Flick kritisiert João Cancelo nach Startelfdebüt

João Cancelo steht am Wochenende beim 3:0-Sieg gegen Real Oviedo erstmals seit seiner Rückkehr zu den Katalanen in der Startelf. Für den Portugiesen gibt es nach der Partie kritische Worte von Cheftrainer Hansi Flick.

Dieser betont auf einer Pressekonferenz zwar, dass Cancelo «einige gute Momente» im Spiel hatte, fordert aber gleichzeitig, dass sich der 31-jährige Aussenverteidiger an den Spielstil der Mannschaft anpasst. «Wir pressen, wir haben einen sehr intensiven Spielstil, das ist unsere Philosophie. Und er muss sich daran anpassen. Wir arbeiten daran. Er kann sich noch verbessern, im Training und in den Spielen», so Flick.

Flick wechselte Cancelo nach 60 Minuten aus. Sein Urteil weiter: «João ist eher ein Offensivspieler, ein Aussenverteidiger, der gut im Angriff spielt – und das war auch heute unser Ziel. Er macht seine Sache gut und das weiss er auch. Er hat noch Verbesserungspotenzial, aber wir helfen ihm dabei. Er hat den ersten Schritt gemacht, er hat angefangen und er hat seine Sache gut gemacht.»

Trotz allem ist Flick froh, mit dem sehr erfahrenen Cancelo wieder über eine Option mehr für die Aussenbahn zu verfügen.

Mehr Dazu
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Keine hohe Forderung

ManCity lässt Nathan Aké günstig zu Barça ziehen
Mehr entdecken
Verbesserungspotential

Barça-Coach Hansi Flick kritisiert João Cancelo nach Startelfdebüt

26.01.2026 - 18:50
Im Sommer

Bernardo Silva plant angeblich Mega-Wechsel von ManCity zu Barça

26.01.2026 - 09:45
Darf er oder nicht?

Chaos um ersten ter Stegen-Einsatz in Girona

26.01.2026 - 09:13
Identifikationsfigur

Barcelona will mit Fermín López verlängern – deutliche Aufwertung geplant

25.01.2026 - 11:33
Gegen Konkurrenz durchgesetzt

Barcelona vor Verpflichtung von Norwich-Talent Ajay Tavares

25.01.2026 - 09:50
100-Millionen-Transfer?

Arsenal soll Gespräche wegen Barça-Wunschspieler Julián Alvarez führen

24.01.2026 - 16:21
Gipfeltreffen abgehalten

Barça arbeitet an exorbitant wichtiger Vertragsverlängerung

24.01.2026 - 10:20
Hohe Kosten

Barça nimmt Kontakt zu Julian Alvarez auf, aber es gibt ein Problem

23.01.2026 - 15:51
Wechsel im Sommer?

Robert Lewandowski hat konkrete Angebote aus der MLS vorliegen

22.01.2026 - 10:50
Klarer Vorteil

Barcelona hat bei Wunschspieler die besten Karten

21.01.2026 - 12:56