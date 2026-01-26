Barça-Coach Hansi Flick kritisiert João Cancelo nach Startelfdebüt

João Cancelo steht am Wochenende beim 3:0-Sieg gegen Real Oviedo erstmals seit seiner Rückkehr zu den Katalanen in der Startelf. Für den Portugiesen gibt es nach der Partie kritische Worte von Cheftrainer Hansi Flick.

Dieser betont auf einer Pressekonferenz zwar, dass Cancelo «einige gute Momente» im Spiel hatte, fordert aber gleichzeitig, dass sich der 31-jährige Aussenverteidiger an den Spielstil der Mannschaft anpasst. «Wir pressen, wir haben einen sehr intensiven Spielstil, das ist unsere Philosophie. Und er muss sich daran anpassen. Wir arbeiten daran. Er kann sich noch verbessern, im Training und in den Spielen», so Flick.

Flick wechselte Cancelo nach 60 Minuten aus. Sein Urteil weiter: «João ist eher ein Offensivspieler, ein Aussenverteidiger, der gut im Angriff spielt – und das war auch heute unser Ziel. Er macht seine Sache gut und das weiss er auch. Er hat noch Verbesserungspotenzial, aber wir helfen ihm dabei. Er hat den ersten Schritt gemacht, er hat angefangen und er hat seine Sache gut gemacht.»

Trotz allem ist Flick froh, mit dem sehr erfahrenen Cancelo wieder über eine Option mehr für die Aussenbahn zu verfügen.