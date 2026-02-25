Barça nimmt jetzt auch Omar Marmoush ins Visier

Der FC Barcelona ist schon länger auf der Suche nach einem neuen Stürmer, der Robert Lewandowski idealerweise im Sommer ersetzt. Auf dem Schirm der Katalanen befindet sich auch Omar Marmoush.

Der Profi von Manchester City ist neben den ebenfalls gehandelten «teuren» Varianten Julian Alvarez und Erling Haaland wohl die etwas günstigere Alternative, wobei City für den Ägypter vor gut einem Jahr ebenfalls stolze 75 Mio. Euro hingelegt hatte. Laut «Sport» spielt die Personalie Marmoush in Barcelona jedenfalls eine Rolle.

Der 27-Jährige ist in dieser Saison bei den Skyblues nicht mehr gesetzt, wobei er zwischenzeitlich auch Verletzungsprobleme hatte. Sein Vertrag läuft noch bis 2029.

Barça soll zuversichtlich sein, dass für den Ex-Frankfurter im kommenden Sommer weniger als die von City gezahlten 75 Mio. Euro Ablöse ausreichen, um Marmoush möglicherweise an Bord zu holen. Wunschkandidat bleibt vorderhand aber noch Julian Alvarez von Ligakonkurrent Atlético.