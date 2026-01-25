Barcelona will mit Fermín López verlängern – deutliche Aufwertung geplant

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Publiziert: 25 Januar, 2026
Der FC Barcelona treibt die Zukunftsplanung mit Fermín López voran und hat dem Mittelfeldspieler ein neues Vertragsangebot unterbreitet. Nach Informationen aus Spanien sieht der Vorschlag eine langfristige Bindung bis 2031 vor. Damit verbunden wäre eine spürbare finanzielle Aufwertung: Das Gehalt soll deutlich steigen, ergänzt durch leistungsbezogene Bonusregelungen.

In den vergangenen Tagen haben Gespräche zwischen der Klubführung und den Beratern des Spielers an Intensität gewonnen. An einem Treffen waren neben dem Sportmanagement auch die Geschäftsführung Barcelonas beteiligt. Beide Seiten verfolgen dabei ein klares Ziel: Die Zusammenarbeit soll fortgesetzt und López künftig stärker als feste Grösse im Team etabliert werden.

Im Verein hofft man, zeitnah zu einer Einigung zu kommen. Idealerweise soll der Vertrag bereits in der kommenden Woche unterschrieben werden. Barcelona will damit ein Signal setzen und eines der Gesichter der sportlichen Zukunft langfristig an sich binden.

