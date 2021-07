Braithwaite vor Wechsel in die Premier League

Martin Braithwaite gehört zu den Spielern, die den FC Barcelona noch verlassen sollen. Der Topverdiener läuft sehr wahrscheinlich bald in der Premier League auf.

Martin Braithwaite läuft demnächst wohl wieder in England auf. Laut “Sport”-Angaben haben sich der FC Barcelona und West Ham United auf eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro geeinigt. Perfekt ist der Transfer allerdings noch nicht. Braithwaite befindet sich mit den Hammers zwar in fortgeschrittenen Gespräche. Details seien aber noch zu klären.

Der 30 Jahre alte Mittelstürmer sei momentan mit dem angebotenen Gehalt unzufrieden, eine Einigung stehe dennoch unmittelbar bevor. Nach den Zuzügen von Memphis Depay und Sergio Agüero stehen Braithwaites Chancen, regelmässig für Barça zu spielen, denkbar schlecht.

aoe 31 Juli, 2021 16:14