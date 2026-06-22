SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Unverkäuflich

Chelsea blockt Barcelona bei João Pedro ab

Autor: | Publiziert: 22 Juni, 2026 13:52
Chelsea blockt Barcelona bei João Pedro ab

Die Zukunft von João Pedro scheint derzeit klarer zu sein als viele Gerüchte vermuten lassen. Zwar berichtete die spanische Zeitung «AS» zuletzt, dass sich der Angreifer bereits grundsätzlich mit FC Barcelona über einen möglichen Wechsel verständigt habe. Ein tatsächlicher Transfer erscheint aktuell jedoch äusserst unwahrscheinlich.

Der Grund: Chelsea hat intern eine eindeutige Position bezogen. João Pedro gilt als unverkäuflich und gehört laut den Berichten zu den sogenannten „Untouchables“ im Kader der Blues. Deshalb soll Barcelona in den vergangenen Tagen auch keinen neuen Vorstoss unternommen haben. Die Katalanen wissen offenbar, dass Chelsea nicht verhandlungsbereit ist. Stattdessen konzentriert sich Barça weiterhin auf andere Optionen, insbesondere auf Julián Álvarez.

Für Chelsea ist Pedro ein wichtiger Bestandteil der Planungen unter dem neuen Trainer Xabi Alonso. Nach einer starken ersten Saison in London geniesst der Brasilianer grosses Vertrauen innerhalb des Vereins. Hinzu kommt seine Vertragssituation. João Pedro besitzt noch einen langfristigen Vertrag über sieben weitere Jahre, wodurch Chelsea keinerlei Druck verspürt, über einen Verkauf nachzudenken.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Mehr entdecken
Rashord vor Deutschland-Wechsel?

Bayern-Interesse vorhanden, aber nicht die oberste Priorität

22.06.2026 - 15:20
Unverkäuflich

Chelsea blockt Barcelona bei João Pedro ab

22.06.2026 - 13:52
Flüchtet Raphinha nach Saudi-Arabien

Ex-Weltmeister spricht über private Probleme

22.06.2026 - 11:01
Vertrag läuft aus

Gehaltskürzung: Barça vereinbart Verlängerung mit Defensiv-Star

20.06.2026 - 10:25
Geht Araujo?

Barça zieht einen Verkauf des Captains in Betracht

19.06.2026 - 12:45
Unklare Situation

Definitiver Barça-Wechsel von João Cancelo stockt wegen Inzaghi

17.06.2026 - 14:33
Über die Zukunft

Robert Lewandowski ist nach US-Reise zurück in Europa und trifft Entscheidung

15.06.2026 - 18:33
Positive Gespräche

Marcus Rashford könnte beim FC Bayern landen

13.06.2026 - 16:57
In die MLS

Robert Lewandowski ist auf dem Weg zum neuen Klub

13.06.2026 - 01:36
Wunschspieler

Arsenal geht bei Bradley Barcola in die Offensive

12.06.2026 - 18:59