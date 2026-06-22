Chelsea blockt Barcelona bei João Pedro ab

Die Zukunft von João Pedro scheint derzeit klarer zu sein als viele Gerüchte vermuten lassen. Zwar berichtete die spanische Zeitung «AS» zuletzt, dass sich der Angreifer bereits grundsätzlich mit FC Barcelona über einen möglichen Wechsel verständigt habe. Ein tatsächlicher Transfer erscheint aktuell jedoch äusserst unwahrscheinlich.

Der Grund: Chelsea hat intern eine eindeutige Position bezogen. João Pedro gilt als unverkäuflich und gehört laut den Berichten zu den sogenannten „Untouchables“ im Kader der Blues. Deshalb soll Barcelona in den vergangenen Tagen auch keinen neuen Vorstoss unternommen haben. Die Katalanen wissen offenbar, dass Chelsea nicht verhandlungsbereit ist. Stattdessen konzentriert sich Barça weiterhin auf andere Optionen, insbesondere auf Julián Álvarez.

Für Chelsea ist Pedro ein wichtiger Bestandteil der Planungen unter dem neuen Trainer Xabi Alonso. Nach einer starken ersten Saison in London geniesst der Brasilianer grosses Vertrauen innerhalb des Vereins. Hinzu kommt seine Vertragssituation. João Pedro besitzt noch einen langfristigen Vertrag über sieben weitere Jahre, wodurch Chelsea keinerlei Druck verspürt, über einen Verkauf nachzudenken.