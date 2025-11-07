Barça hat mit Daniel Muñoz ein neues Transferziel für die Abwehr

Die Defensive des FC Barcelona wackelt in dieser Saison noch stärker als in der vergangenen, wo es bereits nicht rund lief. Abhilfe soll nun ein kolumbianischer Nationalspieler schaffen.

Er hört auf den Namen Daniel Muñoz und spielt aktuell bei Premier Ligist Crystal Palace. Dort läuft er zurzeit in einer etwas offensiveren Ausrichtung auf der rechten Seite auf. In Barcelona wäre er als Rechtsverteidiger eingeplant. Laut Ekrem Konur will Sportdirektor Deco Nägel mit Köpfen machen und den 29-jährigen Nationalspieler möglichst rasch unter Vertrag nehmen. Damit will er anderen Interessenten wie Chelsea, Milan und auch Bayer Leverkusen zuvorkommen.

Muñoz steht bei Palace bis 2028 unter Vertrag. Ursprünglich lief er in Europa für den KRC Genk in Belgien auf. Anfang 2024 folgte dann der grosse Sprung in die Premier League, den der Rechtsfuss erfolgreich bewältigt hat.

Peter Schneiter 7 November, 2025 10:01