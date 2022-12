Barça ist heiss auf WM-Shooting Star Josip Juranovic

Der kroatische Aussenverteidiger Josip Juranovic hat die WM dazu genutzt, Werbung in eigener Sache zu machen. Jetzt klopft beim 27-Jährigen offenbar sogar der FC Barcelona an.

Der Rechtsverteidiger zeigte in Katar sehr solide Leistungen und war beim massgeblich am dritten Platz Kroatiens beteiligt. Laut «Sky Sports» interessiert sich nun sogar Barça für die Dienste von Juranovic. Dasselbe trifft auch auf Premier Ligist West Ham United zu, der im Januar aktiv werden will.

Vorderhand steht der Abwehrspieler bis 2026 bei Celtic Glasgow unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abgang gilt aber als wahrscheinlich. Die Schotten lassen mit sich reden, vom gesteigerten Marktwert profitieren sie ablösetechnisch.

psc 19 Dezember, 2022 14:49