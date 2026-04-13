Barça legt Lewandowski 1. Angebot mit massiver Gehaltskürzung vor

Der FC Barcelona möchte seinen Torjäger Robert Lewandowski ein weiteres Jahr im Verein haben. Allerdings nur zu deutlich geringeren Bezügen.

Die Katalanen haben dem 37-jährigen Polen ein erstes Angebot für einen neuen Vertrag bis Juni 2027 vorgelegt, wie der Social-Media-Account «Krrish» berichtet. Demnach müsste Lewandowski aber auf 40 bis 50 Prozent seines bisherigen Gehalts in Höhe von 24 Mio. Euro (inklusive Boni) verzichten. Barça-Sportdirektor Deco hat das Gespräch mit Berater Pini Zahavi gesucht. Ob Lewandowski darauf eingeht oder nicht, ist offen.

Der Stürmer wird dies mit seiner Familie besprechen. Ihm eröffnen sich auch Möglichkeiten in der MLS und in der saudischen Pro League. Aus beiden Ligen sind bereits Klubs vorgeprescht, beispielsweise Shaqiris Ex-Klub Chicago Fire. Auch Juventus und Milan aus der Serie A haben Lewandowski auf dem Schirm. Finanziell können die Italiener aber nicht mit den anderen Vereinen mithalten.

Barça-intern glaubt man offenbar, dass Lewandowski sehr gerne im Verein bleiben möchte, da er sich sehr wohlfühlt. Noch ist aber nichts entschieden. Der Stürmer hat schon mehrfach betont, dass er die Sache gelassen angeht und möglicherweise erst nach Ende der laufenden Spielzeit entscheidet.

Trainer Hansi Flick hatte zuletzt öffentlich erklärt, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei, die Personalie zu diskutieren. Die Spieler sollen sich auf ihre Aufgaben auf dem Platz konzentrieren, wo sehr wichtige Spiele anstehen.