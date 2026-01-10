Marcus Rashford: Barcelona plant Weiterverpflichtung über Leihe hinaus

Marcus Rashfords Zukunft könnte sich schnell klären. Laut Fabrizio Romano haben die Verantwortlichen des FC Barcelona dem englischen Angreifer signalisiert, dass sie ihn auch über die laufende Leihe hinaus halten möchten.

Rashford war unter Ruben Amorim bei Manchester United außen vor und zunächst an Aston Villa verliehen, bevor er im Sommer zu Barcelona wechselte. In Spanien überzeugte der 28-Jährige mit sieben Toren und neun Vorlagen in 26 Einsätzen. Trotz guter Leistungen gab es wegen der finanziellen Lage des Klubs Zweifel an seiner Zukunft.

Romano berichtete, dass Barcelona Rashfords Umfeld in den letzten 24 Stunden darüber informiert habe, dass die Katalanen den Spieler behalten wollen. „Barcelona ist sehr zufrieden mit seinen Leistungen, seiner Vielseitigkeit und Professionalität. Rashford ist fantastisch, stets seriös und ein wertvoller Bestandteil der Kabine“, sagte Romano.

Die Kaufoption über 30 Millionen Euro ist nicht verpflichtend und wird aktuell nicht aktiviert, die Absicht, Rashford zu halten, sei jedoch klar. Finanzielle Details sollen später folgen, Manchester United sei über das Interesse informiert. Mit einem geschätzten Marktwert von 52,2 Millionen Euro wäre Rashford für die Katalanen ein echtes Schnäppchen.