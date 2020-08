Depay dementiert Kontakt zu Barça

Es gibt kaum einen Topklub, der noch nicht mit einem Transfer von Memphis Depay in Verbindung gebracht wurde. Den kolportierten Kontakt zum FC Barcelona dementiert er.

Memphis Depay knüpft in der neuen Saison nahtlos an seinen überragenden Leistungen an. Beim 4:1 im ersten Ligaspiel gegen den FC Dijon erzielte der Superstar von Olympique Lyon drei Treffer. Im Anschluss daran wurde er auf das vermeintliche Interesse des FC Barcelona angesprochen.

“Ich konzentriere mich auf Lyon und ich bin froh, wieder hier zu sein”, sagte Depay, der gleichzeitig anfügte, noch kein Gespräch mit Ronald Koeman geführt zu haben. Der Niederländer hat zur neuen Saison beim FC Barcelona den Trainerposten übernommen.

Ein Bekennerschreiben an Lyon lässt Depay jedenfalls vermissen. “Ich kann von grossen Vereinen träumen, wir werden sehen, was passieren wird”, sagte der 26-jährige Captain, “aber jetzt bin ich erst mal hier.”

Neben Barça wurde zuletzt auch Borussia Dortmund als möglicher Abnehmer gehandelt. Depays Vertrag läuft aus, so dass OM in diesem Sommer zum Verkauf gezwungen wäre, um noch eine einigermassen adäquate Ablöse zu generieren.

aoe 29 August, 2020 16:11