Nach Europa-League-Aus: Lewandowski rüffelte Mitspieler

Der FC Barcelona ist gegen Manchester United aus der Europa League ausgeschieden. Robert Lewandowski soll vor allem sauer wegen einer Szene gewesen sein. Ansu Fati bekam offenbar seinen Frust zu spüren.

Nach der 1:2-Niederlage des FC Barcelona im Europa-League-Playoff-Spiel am Donnerstagabend bei Manchester United gab es in der Kabine eine seitens von Robert Lewandowski losgelöste Konfrontation mit Youngster Ansu Fati. Dies berichtet die spanische Sportzeitung «AS».

Zwar sei der polnische Nationalspieler während des Gesprächs «weitestgehend gutmütig» gewesen, jedoch herrschte beim Torjäger demnach jede Menge Frust wegen einer entscheidenden Aktion seines Mitspielers. Denn während der Schlussphase im Old Trafford kam eine Flanke Barças in den Strafraum in Richtung Lewandowski. Der konnte den Ball aber nicht köpfen, da Ansu Fati ihm bereits zuvorkam und ihm damit seine Torchance nahm – die er vergeigte.

Lewandowski soll Fati darauf hingewiesen haben, dass dieser ihm schon das zweite Mal ein Tor nahm, zuletzt bereits beim 2:1-Sieg gegen Betis. Zudem habe der frühere Star des FC Bayern dem Youngster geraten, fokussierter auf dem Platz zu agieren.

adk 25 Februar, 2023 18:31