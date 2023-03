Noch ein Rücktritt: Ex-Barça-Juwel Bojan Krkic macht Schluss

Der 32-Jährige war zuletzt bei Vissel Kobe in Japan tätig. Seit Anfang Februar ist er vereinslos und jetzt ist auch klar, dass er keinen neuen Vertrag mehr unterzeichnen wird. Bojan Krkic verabschiedet sich im Camp Nou von der grossen Fussballbühne. Der Rücktritt wurde am Tag zuvor bereits von seinem früheren Teamkollegen Gerard Pique verkündet.

Krkic lief während seiner langen Karriere für zahlreiche Vereine auf insgesamt drei Kontinenten auf. Neben Barça waren dies auch Milan, die AS Roma, Ajax Amsterdam, Stoke City, Mainz 05, Deportivo Alaves, Montreal Impact und zuletzt eben Vissel Kobe.

