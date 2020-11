Julian Draxler steht in Spanien hoch im Kurs

Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler könnte seine letzte Saison bei Paris St. Germain verbringen. Interesse für den 27-jährigen Angreifer gibt es vor allem aus Spanien.

Laut “sport.fr” buhlt der FC Sevilla um den Offensivspieler, der in Paris weiterhin um jede Einsatzminute kämpfen muss. Vertraglich ist Draxler nur noch bis Saisonende an den Ligue 1-Klub gebunden. Wirklich konkrete Gespräche um eine Verlängerung des Kontrakts gibt es bislang nicht. Draxler soll sich einen Weggang in Richtung Spanien durchaus vorstellen können. In Paris spielt er mittlerweile seit knapp drei Jahren.

psc 17 November, 2020 10:59