Und Jonathan Barnett, wie der Agent heisst, macht eine ganz klare Ansage zu den Spekulationen um eine mögliche Bale-Rückkehr zu den Spurs. Gegenüber “ESPN”-Reporter Alex Kirkland betitelt er die Gerüchte als “Rubbish”, also Müll.

Zuvor hiess es, dass sich Real und Tottenham im Grundsatz über einen Wechsel des 30-jährigen walisischen Stürmers einig seien. Dem ist aber offenbar nicht so. Real-Coach Zinédine Zidane sagte auf einer Pressekonferenz vor dem Madrider Derby am Samstag ebenfalls, dass er auf die Dienste von Bale zurückgreifen könnte und dieser ein fester Bestandteil der Mannschaft sei.

Reports of Spurs move are "Rubbish", Bale's agent Jonathan Barnett tells me

— Alex Kirkland (@alexkirkland) January 31, 2020