Bruder bekräftigt: Eden Hazard will Real Madrid nicht verlassen

Kylian Hazard sorgte schon vor rund zwei Monaten für Diskussionsstoff, als er sich zur Zukunft seines Bruders Eden Hazard geäussert hatte. An seiner Meinung hat er nichts geändert: Ein Weggang von Real Madrid kommt nicht infrage.

Eden Hazard strebt in diesem Sommer unter keinen Umständen an, Real Madrid zu verlassen. “Er wird Real Madrid nicht verlassen, bis er beweist, dass er der Stärkste ist. Das war schon immer seine Einstellung, bei allen Vereinen, bei denen er gespielt hat. Er will nicht gehen und ich glaube nicht, dass er es tun wird”, sagt Bruder Kylian Hazard gegenüber der Rundfunkanstalt “RTBL”.

Kylian hatte schon vor einigen Wochen mit derartiger Wortwahl auf sich aufmerksam gemacht und darüber aufgeklärt, was sein fünf Jahre älterer Bruder nach dieser Saison vorhat. Die Geschichte von Hazard an der Concha Espina ist schnell erzählt. Der 31-Jährig war mehr verletzt als aktiv unterwegs, die 115 Millionen Euro Rekordablöse konnte er zu keiner Zeit rechtfertigen.

Real möchte seinen Ladenhüter aufgrund der unzufriedenstellenden Gesamtsituation schon seit Längerem abgeben, findet allerdings keinen passenden Abnehmer. Hazards Vertrag in der spanischen Landeshauptstadt, wo er zu den Topverdienern gehört, ist noch bis 2024 datiert.

aoe 16 April, 2022 16:45