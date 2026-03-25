Cristiano Ronaldo Junior trainiert bei Real Madrid mit und bereitet Wechsel vor

Der älteste Sohn von Cristiano Ronaldo tritt endgültig in die Fussstapfen seines Vaters.

Nachdem der 15-Jährige bereits für die portugiesische Nachwuchsnationalmannschaft aufläuft, bringt er sich nun auch in die Nähe von Real Madrid, wo sein Vater die grössten sportlichen Erfolge feierte. Cristiano Ronaldo Junior trainiert am Dienstag nämlich erstmals mit der U16 der Madrilenen zusammen. Gemäss «The Athletic» lautet die Idee, dass er den Klub künftig als Spieler verstärken wird.

Aktuell lebt Cristiano Junior noch zusammen mit seinem Vater in Saudi-Arabien. Dies könnte sich hinsichtlich seiner eigenen Karriere als Spieler aber schon bald ändern. Am 17. Juni feiert er seinen 16. Geburtstag. Dann oder kurz danach könnte er nach Europa zurückkehren, um die Ausbildung bei einem Topklub fortzusetzen.

Wie sein Vater in jungen Jahren läuft auch er vornehmlich auf den Flügeln auf. Seit Oktober des vergangenen Jahres kam er zu sechs Einsätzen in Portugals U16-Nationalmannschaft. Eine Profikarriere ist für den jungen Stürmer mit dem weltberühmten Namen und Vater zum Greifen nah.