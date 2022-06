Durchbruch: Luka Jovic stimmt Wechsel zur Fiorentina zu

Der serbische Angreifer Luka Jovic wird in der kommenden Saison sehr wahrscheinlich in der Serie A auflaufen.

Gerüchte über einen leihweisen Wechsel zur AC Fiorentina gibt es bereits seit einiger Zeit. Nun manifestieren sie sich. Nach Angaben von “La Nazione” hat Jovic Angebote von mindestens 10 Klubs vorliegen, jenem aus der Toskana soll er nun aber den Vorzug geben. Er wird wohl in der kommenden Saison auf Leihbasis für die Fiorentina auflaufen. Real Madrid hat einem (temporären) Abgang des Angreifers längst zugestimmt. Seit seiner Ankunft vor drei Jahren konnte der 63 Mio. Euro-Transfer bei den Madrilenen nicht wirklich Fuss fassen. Zwischenzeitlich war er wieder an seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Nun wartet in Florenz eine neue Herausforderung.

psc 24 Juni, 2022 11:07