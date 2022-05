Ex-Real-Keeper Navas spricht über Madrid-Wirbel um Mbappé

Kylian Mbappé hielt sich von Montag auf Dienstag in Madrid auf – und hat damit die Gerüchte um einen Wechsel zu Real weiter angeheizt. Sein Teamkollege Keylor Navas hat sich dazu nun geäussert.

Weil Kylian Mbappé gemeinsam mit Achraf Hakimi in der spanischen Hauptstadt gesichtet wurde, vermuten viele, Mbappé könnte die Reise aufgrund einer möglichen Unterschrift bei Real Madrid getätigt haben.

Ob Keylor Navas, der vor seinem Wechsel 2019 zu Paris Saint-Germain fünf Jahre für Real Madrid spielte, dahingehend mehr weiss? “Ich würde gerne etwas über Kylian sagen, aber ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, er bleibt bei uns. Habe ich mit ihm gesprochen? Das ist eine persönliche Angelegenheit”, so der Keeper bei “El Larguero” des Senders “SER”.

Navas meinte, dass der Grund der Reise nach Madrid lediglich daran lag, dass Mbappé und Hakimi an ihren freien Tagen einen kurzen Abstecher in die spanische Metropole machen wollten. Ob das so stimmt? Spekulativ. Klar ist jedenfalls, dass Mbappés Vertrag bei PSG Ende Juni ausläuft und er im Anschluss ablösefrei bei Real Madrid anheuern könnte.

adk 10 Mai, 2022 13:39