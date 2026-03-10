Florentino Perez gibt bei Zidane nicht auf und grätscht Frankreich rein

Zinédine Zidane gilt als designierter Nachfolger des französischen Nationaltrainers Didier Deschamps. Geht es nach Real Madrids Präsident Florentino Perez kommt aber alles anders.

Der Real-Boss möchte den Ex-Coach und Ex-Spieler der Madrilenen laut «ESPN» im Sommer ein drittes Mal an die Seitenlinie zurückholen. Zidane stand bereits zwischen 2016 und 2018 sowie zwischen 2019 und 2021 als Coach der Real-Profis im Einsatz. Davor trainierte er auch die Castilla. Florentino Perez träumt davon, den 53-jährigen Franzosen im Hinblick auf die kommende Saison erneut unter Vertrag nehmen zu können. In der Vergangenheit resultierten unter dem früheren Weltfussballer unter anderem zwei Meistertitel und drei Trophäen in der Champions League.

Ob diese Pläne aufgehen, ist jedoch äusserst fraglich. Zidane hat in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, dass er davon träumt, die Équipe tricolore zu coachen. Im Sommer wird der Trainerposten bei den Franzosen endlich frei, nachdem Deschamps nach 14 (!) Jahren zurücktritt. In französischen Medien wird sogar schon von einer Einigung zwischen Zidane und Frankreichs Verbandsbossen berichtet.

Perez ist sich der schwierigen Ausgangslage bewusst und hat deshalb auch Alternativen im Blick. Namentlich genannt werden aktuell Mauricio Pochettino, Unai Emery und Jürgen Klopp. Eine Weiterbeschäftigung von Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa gilt hingegen eher als unwahrscheinlich.