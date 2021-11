Gareth Bale hat seinem Berater gedroht

Gareth Bale arbeitet schon jahrelang mit seinem Berater Jonathan Barnett zusammen. Eine Selbstverständlichkeit ist dies nicht. Der walisische Profi musste die Fronten gleich zu Beginn klären.

Dies verrät Barnett gegenüber englischen Journalisten. In der Anfangszeit der Karriere des Flügelflitzers war noch die Frage offen, ob er für die walisische oder die englische Nationalmannschaft auflaufen würde. Beides war theoretisch möglich. Der Agent wies Bale darauf hin, dass er auch für die Three Lions spielen könnte. Dies kam beim mittlerweile 32-Jährigen alles andere als gut an. “Vom ersten Tag an, an dem ich ihn und seinen Vater traf, hat er betont, wie wichtig ihm Wales ist. Damals hatte er noch die Möglichkeit für England zu spielen. Aber er meinte: ‘Sag das nie wieder, wenn Du mein Berater sein willst.” Dieses Thema wurde daraufhin nie wieder angesprochen.

Inzwischen weist Bale 99 Länderspiele auf. Mit 36 Toren ist er Rekordschütze seines Landes. Wales könnte sich im Frühjahr des nächsten Jahres via Playoffs für die WM in Katar qualifizieren.

psc 11 November, 2021 13:50