Karim Benzema und Vinicius haben sich ausgesprochen

Nachdem Karim Benzema vor der zweiten Halbzeit gegen Gladbach seinen Teamkollegen Vinicius Junior mit despektierlichen Aussagen niedergemacht hatte, kam es nun offenbar zur Aussprache.

Der französische Torjäger wies seinen Teamkollegen und Landsmann Ferland Mendy am Dienstag an, keine Zuspiele auf Vinicius zu tätigen. Dieser mache sein eigenes Ding und spiele gegen die Mannschaft, behauptete er. Benzema spielte im zweiten Umgang in der Folge tatsächlich keinen einzigen Pass auf Vinicius.

TV-Kameras hatten die Unterhaltung zur Pause eingefangen, was Benzema in die Bredouille brachte. Laut “Marca” hat sich der 32-Jährige am Rande eines Trainings nun bei seinem jüngeren Sturmkollegen entschuldigt und sich erklärt. Vinicius soll das ganze akzeptiert haben. Eigentlich wurde den beiden vor dem Vorfall ein gutes Verhältnis nachgesagt.

Real-Coach Zinédine Zidane äussert sich auch zur Situation: “Am Wichtigsten ist, dass die Sache geklärt ist. Die Spieler sprechen unter sich, das macht nichts. Auf dem Platz wird viel gesagt, und das bleibt dann auch da. Wir sind eine Mannschaft. Es ist aber gut, dass manchmal solche Dinge passieren, denn das zeigt, dass wir am Leben sind. Sie haben gesprochen, es ist perfekt und gibt kein Problem zwischen ihnen. Im Gegenteil.”

psc 30 Oktober, 2020 11:38