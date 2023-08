Kein Abgang diesen Sommer: Mbappé will PSG-Vertrag definitiv erfüllen

Kylian Mbappé soll an seiner Absicht festhalten, seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei Paris Saint-Germain nicht zu verlängern. In diesem Sommer wechseln will der Starangreifer aber auch nicht - es deutet auf einen ablösefreien Transfer zu Real Madrid 2024 hin.

Die französische Zeitung "Le Parisien" lässt bei Kylian Mbappé aufhorchen. Wie die in Paris ansässige Gazzette unter Berufung eigener Informationen behauptet, wird Mbappé in der kommenden Saison bei Paris Saint-Germain bleiben. Der 24-Jährige hält zwar daran fest, dass er seinen 2024 auslaufenden Kontrakt nicht verlängern will, doch in diesem Sommer soll es noch nicht zu seinem Abgang kommen. Demnach hat Mbappé in dieser Woche PSG-Präsident Nasser Al-Khealifi gegenüber erneut mitgeteilt, dass er seinen bestehenden Vertrag in der französischen Hauptstadt definitiv erfüllen wird.

Allerdings dürfte diese Absicht die Vereinsbosse des französischen Meisters ganz und gar nicht freuen. Denn dem aktuellen Stand zufolge droht damit ein ablösefreier Abgang Mbappés im kommenden Sommer. Real Madrid wird weiterhin als Abnehmer gehandelt, hinter den Kulissen könnten sich die Blancos und Mbappé sogar schon hinsichtlich einer ab Juli 2024 beginnenden Zusammenarbeit einig sein.

adk 10 August, 2023 14:21