Kylian Mbappé bereut zu frühen Einsatz

Real Madrids Torjäger Kylian Mbappé hat sich wegen wiederkehrenden Problemen mit seinem linken Knie eine Pause genommen. Diese könnte noch etwas andauern.

Der französische Topstürmer bereut inzwischen, dass er trotz anhaltender Probleme zunächst weitergespielt hat. Bereits seit Dezember des vergangenen Jahres plagen ihn Schmerzen im Knie herum. Laut «Cadena SER» hat Mbappé aus eigener Sicht die Einsätze zu sehr forciert.

Damit ist nun Schluss: Der 27-Jährige wird erst dann auf den Platz zurückkehren, wenn er wieder zu 100 Prozent fit ist. Im Hinterkopf hat er dabei auch die WM im Sommer, bei der er unbedingt topfit sein will.

Offenbar gibt es auch einige Ungereimtheiten mit seinem Klub: Mbappé ist für eine Spezialistenmeinung nach Paris verreist. Sein Vertrauen in die Real-Ärzte soll nicht mehr vollständig vorhanden sein.