SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Wegen Knieproblemen

Kylian Mbappé bereut zu frühen Einsatz

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 9 März, 2026 11:45
Kylian Mbappé bereut zu frühen Einsatz

Real Madrids Torjäger Kylian Mbappé hat sich wegen wiederkehrenden Problemen mit seinem linken Knie eine Pause genommen. Diese könnte noch etwas andauern.

Der französische Topstürmer bereut inzwischen, dass er trotz anhaltender Probleme zunächst weitergespielt hat. Bereits seit Dezember des vergangenen Jahres plagen ihn Schmerzen im Knie herum. Laut «Cadena SER» hat Mbappé aus eigener Sicht die Einsätze zu sehr forciert.

Damit ist nun Schluss: Der 27-Jährige wird erst dann auf den Platz zurückkehren, wenn er wieder zu 100 Prozent fit ist. Im Hinterkopf hat er dabei auch die WM im Sommer, bei der er unbedingt topfit sein will.

Offenbar gibt es auch einige Ungereimtheiten mit seinem Klub: Mbappé ist für eine Spezialistenmeinung nach Paris verreist. Sein Vertrauen in die Real-Ärzte soll nicht mehr vollständig vorhanden sein.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Schicksalsspiele

Die Luft für Real-Trainer Alvaro Arbeloa ist bereits sehr dünn

9.03.2026 - 14:41
Wegen Knieproblemen

Kylian Mbappé bereut zu frühen Einsatz

9.03.2026 - 11:45
Real klopft an

Alexis Mac Allister könnte Liverpool schon im Sommer verlassen

8.03.2026 - 18:53
Manchester City blockt ab

Real Madrid zeigt grosses Interesse an Rodri

8.03.2026 - 14:31
Will bei Milan bleiben

Massimiliano Allegri beendet Real-Spekulationen mit klarer Aussage

7.03.2026 - 15:48
Immer wieder Gerüchte

Jürgen Klopp zu Real Madrid? Berater spricht Klartext

7.03.2026 - 10:19
Wegen Behandlung

Cristiano Ronaldo reist jetzt doch nach Spanien

6.03.2026 - 15:42
Fan benahm sich daneben

Die UEFA bestraft Real Madrid wegen Rassismus-Vergehen

6.03.2026 - 12:45
Portugiese nicht zu haben

Real Madrid hat bei seinen Bemühungen um Vitinha keine Chance

5.03.2026 - 16:52
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub

5.03.2026 - 14:30