Ligue 1-Klub will Karim Benzema nach Frankreich zurückholen

Karim Benzema soll grundsätzlich noch ein weiteres Jahr bei seinem langjährigen Klub Real Madrid bleiben. Kommt es dennoch zu einem vorzeitigen Wechsel des 35-jährigen Torjägers, würde ihn ein Ex-Verein mit Handkuss nehmen.

Olympique Lyon meldet Interesse an einer Rückkehr des Eigengewächses an, wie «RMC Sport» berichtet. «Ich träume jeden Tag davon», verrät Präsident Jean-Michel Aulas angesprochen auf einen Benzema-Transfer: «Bietet sich uns die Chance, auch wenn sie noch so klein ist, ihn zurückzuholen, würden wir diesbezüglich volles Risiko eingehen. Karim ist ein Symbol.»

Lyon hat schon in der Vergangenheit Profis nach langjährigen Auslandsaufenthalten zurückgeholt, jüngst geschehen etwa beim aktuellen Kapitän Alexandre Lacazette, der im vergangenen Sommer nach fünf Jahren bei Arsenal eine Rückkehr realisierte.

Benzema verliess Lyon bereits 2009 und steht bei Real Madrid offiziell nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Angeblich hat er aber bereits für ein weiteres Jahr unterschrieben, was bislang nicht kommuniziert wurde.

