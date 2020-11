Nach Real-Zeit: Bale “hat sich wieder in den Fussball verliebt”

Gareth Bale soll nach seiner schwierigen Zeit bei Real Madrid mit dem Wechsel zu Tottenham die richtige Wahl getroffen haben. Der Flügelspieler findet zunehmend wieder Spass am Fussball, betont mit Robert Page der Co-Trainer der walisischen Nationalmannschaft.

Bei Real Madrid spielte Gareth Bale bis zu seinem Abgang im Sommer keine grosse Rolle mehr. Bei Tottenham und Wales fühle sich der 31-Jährige plötzlich wieder wichtig und versprühe seine Freude demnach auch nach aussen.

“Auf mich wirkt er, als ob er Fussball wieder geniesst. Er liebt es jedenfalls, mit Wales im Einsatz zu sein”, zitierte die spanische Sportzeitung “Marca” Robert Page, Bales Co-Trainer in der Nationalmannschaft.

“Jetzt, wo er an einem Ort wie Tottenham ist, hat er einen Trainer (José Mourinho; d. Red.), der auf ihn setzt, der will, dass er Woche für Woche spielt”, so Page, der weiter deutlich machte: “Wir haben jetzt einen Spieler an der Hand, der sich wieder in das Spiel verliebt hat und den Fussball liebt. Hoffentlich spiegelt sich das bald auch zu unserem Glück.”

adk 15 November, 2020 16:54