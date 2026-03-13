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Überraschende Aussage

Pep Guardiola sah bei der Real-Pleite 20 sackstarke Minuten seines Teams

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 März, 2026 14:06
Pep Guardiola sah bei der Real-Pleite 20 sackstarke Minuten seines Teams

Manchester City ist am Mittwoch im Hinspiel des Champions League-Achtelfinals bei Real Madrid mit 0:3 untergegangen und steht deshalb im Duell mit den Spaniern mit dem Rücken zur Wand. Trainer Pep Guardiola sah beim Auftritt seiner Mannschaft im Santiago Bernabeu zunächst aber sehr viel Positives.

Von der Startphase war der Coach regelrecht angetan, wie er am Freitag auf einer Pressekonferenz betont. «Die ersten 19, 20 Minuten vor dem ersten Tor waren aussergewöhnlich. Das war mit das Beste, das wir im Bernabeu je gespielt haben.»

Den Abschluss dieser Phase stellte der erste Treffer von Fede Valverde dar. Dieser traf bis zur ersten Halbzeit noch zwei weitere Male. Im zweiten Umgang erhielt Real sogar noch einen Elfmeter zugesprochen, den Vinicius allerdings verschoss.

Ob City zu Hause die heftige 0:3-Pleite noch korrigieren kann, ist fraglich. Vorerst will sich Guardiola auf das Ligaspiel gegen West Ham am Samstagabend konzentrieren. Einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche und das Rückspiel gegen Real gibt er dann doch. Zu den möglichen Comeback-Chancen meint er: «Viel Geld würde wohl niemand mehr auf unser Weiterkommen gegen Real setzen, aber wir sehen uns am Dienstag.»

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