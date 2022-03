Real-Coach Carlo Ancelotti positiv getestet

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti fällt wegen eines positiven Coronatests vorläufig aus.

Wie die Madrilenen am Mittwochmorgen bekanntgeben, hat sich der 62-jährige Italiener in Quarantäne begeben. Zu seinem Gesundheitszustand gibt es bislang keine Angaben. Carlo Ancelotti wird beim Ligaspiel gegen Celta Vigo am Samstag von seinem Sohn und Co-Trainer Davide vertreten. Auch die Reise zum Champions League-Viertelfinal-Hinspiel bei Chelsea in der kommenden Woche könnte der Cheftrainer verpassen.

psc 30 März, 2022 10:49