Real-Coach Zidane positiv auf Corona getestet

Real Madrid muss im Ligaspiel gegen Alaves auf seinen Trainer Zinédine Zidane verzichten. Der Franzose wurde positiv auf Covid-19 getestet.

Dies teilt der La Liga-Klub am Freitag mit.Der 48-Jährige begibt sich in Isolation. Wie lange Zidane ausfällt, ist noch unklar. Sein Assistent David Bettoni wird die Mannschaft vorerst betreuen und zumindest im Spiel gegen Alaves am Samstagabend auf der Trainerbank sitzen.

psc 22 Januar, 2021 13:47