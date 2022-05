Real Madrid legt bei Marco Asensio nach

Marco Asensio ist jüngst zum dritten Mal mit Real Madrid Spanischer Meister geworden und steht überdies im Finale der Champions League. Sein Anteil daran ist aber nicht so gewichtig wie erhofft. Dennoch wollen die Blancos den Universalspieler halten.

Real Madrid legt im Werben um die Unterschrift von Marco Asensio offenbar noch mal einen drauf. Wie “Calciomercato.com” berichtet, haben die Blancos ihr Angebot zur Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags nachgebessert. Details bleibt das italienische Portal allerdings schuldig.

Dieses dürfte über Informationen solcher Art verfügen, weil der AC Mailand sehr grosses Interesse daran hat, Asensio in diesem Sommer unter Vertrag zu nehmen. Der 26-Jährige soll ein Nettojahresgehalt von sieben Millionen Euro fordern. Milan bietet dem Iberer angeblich fünf Millionen plus Bonuszahlungen. Die Situation wird sich wahrscheinlich erst nach dem Ende dieser Saison klären.

Obwohl Asensio nach einer schweren Verletzung wieder vollkommen bei Kräften ist, stand er in nicht mal der Hälfte aller Spiele in der Startelf. Trotz allem kommt er zumindest in LaLiga auf gute zehn Tore in 29 Spielen.

aoe 8 Mai, 2022 12:59