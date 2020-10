Real möchte Aouar verpflichten – Mariano im Tausch zu Lyon?

Real Madrid möchte offenbar noch Olympique Lyons Mittelfeldspieler Houssem Aouar vor Ende der Transferperiode verpflichten. Mariano Díaz könnte im Gegenzug zu den Franzosen zurückkehren.

Inoffiziell möchte Real Madrid in diesem Transferfenster keine Neuverpflichtung tätigen. Laut Angaben der spanischen Sportzeitung “AS” könnte sich dies nun aber doch ändern, denn die Blancos sind angeblich dahinter, Houssem Aouar von Olympique Lyon zu verpflichten.

Der “AS” zufolge könnte ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro und die Einbeziehung von Mariano genügen, um den Ligue-1-Klub von einem Deal zu überzeugen. Letztgenannter Profi spielte bereits von 2017 bis 2018 in Lyon, wurde anschliessend aber wieder von Real Madrid zurückgeholt. Bei den Königlichen spielt der dominikanische Angreifer allerdings keine grosse Rolle. In der abgelaufenen Saison stand der 27-Jährige in lediglich sieben Pflichtspielen auf dem Rasen, wobei ihm nur ein Treffer gelungen war.

Passend dazu: Eine Verpflichtung von Aouar schloss Reals Cheftrainer Zinédine Zidane kürzlich nicht aus. “Er ist ein grossartiger Spieler, daran zweifle ich nicht. Vielleicht könnte er eines Tages bei Real Madrid spielen”, wurde Zizou am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel bei UD Levante (Sonntag, 16 Uhr) von REAL TOTAL zitiert.

adk 4 Oktober, 2020 10:39