Real will mit Zidane weitermachen

Trotz der sportlich durchwachsenen Saison will Real Madrid angeblich an Trainer Zinedine Zidane festhalten – und das über die laufende Runde hinaus.

Real Madrid und Zinedine Zidane gehen wohl gemeinsam ins letzten Vertragsjahr. Wie die Zeitung “ABC” berichtet, planen die Blancos auch die kommenden Saison mit ihrem Cheftrainer. Demnach soll Zidane seinen bis 2022 datierten Kontrakt unbedingt erfüllen.

Der Franzose durchlebt an der Concha Espina keine einfache Saison. In LaLiga belegt er mit seiner Mannschaft lediglich den 3. Platz, in der Copa del Rey sowie der Supercopa war vorzeitig Schluss. Lediglich in der Champions League sind Zidane und Co. noch vertreten.

Erst vor Kurzem nahm der 48-Jährige branchenüblich zu seiner Zukunft Stellung: “Ich weiss nicht, was passieren wird. Ich schau nur bis zum nächsten Spiel. Darauf liegt unser Fokus.”

aoe 5 März, 2021 12:37