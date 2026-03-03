Rodri wird bei Real Madrid zum konkreten Thema

Der spanische Mittelfeldspieler Rodri könnte Manchester City im Sommer nach insgesamt sieben Jahren verlassen. Real Madrid beschäftigt sich mit der Personalie.

Rodri wurde ursprünglich bei Stadtrivale Atlético ausgebildet. Dies hält Real aber nicht davon ab, sich konkret mit dem Spielgestalter zu beschäftigen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano avanciert Rodri bei den Königlichen zum konkreten Thema.

Der spanische Nationalspieler steht bei City eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abgang nach dieser Saison ist jedoch möglich. Der Mittelfeldprofi will sich in den kommenden Monaten bis zum Saisonende Gedanken machen, wie und wo es für ihn weitergeht. Eine Rückkehr in die spanische Heimat steht auch aus privaten Gründen im Raum. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Real müsste für den 29-Jährigen zudem eine wohl beträchtliche Ablöse zahlen. Ob der La Liga-Klub dazu bereit ist, steht noch nicht fest. Spieler in fortgeschrittenem Alter gehören üblicherweise nicht ins Beuteschema der Madrilene. Bei Rodri könnte aber eine Ausnahme gemacht werden.

Von seinem Kreuzbandriss aus der vergangenen Saison hat sich der Spielmacher inzwischen erholt. Bei City übernimmt er im Mittelfeldzentrum wieder eine wichtige Rolle. Auch bei der spanischen Nationalmannschaft ist Rodri für die WM fix eingeplant.