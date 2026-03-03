SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Entscheidung steht bevor

Rodri wird bei Real Madrid zum konkreten Thema

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 10:07
Rodri wird bei Real Madrid zum konkreten Thema

Der spanische Mittelfeldspieler Rodri könnte Manchester City im Sommer nach insgesamt sieben Jahren verlassen. Real Madrid beschäftigt sich mit der Personalie.

Rodri wurde ursprünglich bei Stadtrivale Atlético ausgebildet. Dies hält Real aber nicht davon ab, sich konkret mit dem Spielgestalter zu beschäftigen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano avanciert Rodri bei den Königlichen zum konkreten Thema.

Der spanische Nationalspieler steht bei City eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag. Ein vorzeitiger Abgang nach dieser Saison ist jedoch möglich. Der Mittelfeldprofi will sich in den kommenden Monaten bis zum Saisonende Gedanken machen, wie und wo es für ihn weitergeht. Eine Rückkehr in die spanische Heimat steht auch aus privaten Gründen im Raum. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Real müsste für den 29-Jährigen zudem eine wohl beträchtliche Ablöse zahlen. Ob der La Liga-Klub dazu bereit ist, steht noch nicht fest. Spieler in fortgeschrittenem Alter gehören üblicherweise nicht ins Beuteschema der Madrilene. Bei Rodri könnte aber eine Ausnahme gemacht werden.

Von seinem Kreuzbandriss aus der vergangenen Saison hat sich der Spielmacher inzwischen erholt. Bei City übernimmt er im Mittelfeldzentrum wieder eine wichtige Rolle. Auch bei der spanischen Nationalmannschaft ist Rodri für die WM fix eingeplant.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Grosser Schock

Rodrygo hat sich das Kreuzband gerissen und verpasst die WM

3.03.2026 - 15:57
Zu wenig Einsatzzeit

Franco Mastantuono könnte Real Madrid im Sommer schon wieder verlassen

3.03.2026 - 10:52
Entscheidung steht bevor

Rodri wird bei Real Madrid zum konkreten Thema

3.03.2026 - 10:07
Keine Operation

Real Madrid bestätigt Knieverletzung von Kylian Mbappé

2.03.2026 - 19:06
Bereit für einen Wechsel?

Real Madrid prüft Mac Allister als Alternative

1.03.2026 - 17:02
Auch Bayern dran

Mega-Angebot für Valverde? Premier-League-Klubs zeigen Interesse

1.03.2026 - 10:35
Shootingstar

Premier-League-Klubs jagen VfB-Spieler Chema Andrés

1.03.2026 - 08:32
In den Achtelfinals

Champions League: Real Madrid trifft schon wieder auf Manchester City

27.02.2026 - 12:34
Revolution wird erwartet

Das sind die Transferpläne von Real Madrid im Sommer

26.02.2026 - 17:09
Muss zuschauen

Benfica hat mit Berufung gegen Prestianni-Sperre keinen Erfolg

25.02.2026 - 16:01