Priorität Real Madrid

Vinicius Junior hat keine Lust auf Chelsea-Wechsel

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 Januar, 2026 09:32
Der bei Chelsea gehandelte Vinicius Junior hat keine Lust auf einen Wechsel zu den Blues. Stattdessen plant er weiterhin eine Vertragsverlängerung bei Real Madrid.

In dieser Woche wurde dem FC Chelsea Interesse an Vinicius Junior nachgesagt, von einem geplanten Rekordangebot war in diesem Zusammenhang die Rede. Der Superstar hat daran aber offenbar kein Interesse.

«ESPN» berichtet, dass es nicht nur keinen Kontakt zwischen Chelsea und Real wegen Vinicius gab. Der 25-Jährige konzentriere sich momentan voll auf seine Leistungen bei den Blancos, die in dieser Saison voller Höhen und Tiefen stecken.

Vinicius soll ausserdem den Fokus auf der Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags legen, die aber noch nicht beschlossene Sache ist. Und auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien soll kein Thema sein.

Im Wechselfall würde er sich nie einem anderen europäischen Spitzenverein anschliessen, heisst es weiter.

