Zidane huldigt Courtois: “Spielt eine grosse Rolle”

Acht Spiele, acht Siege – Real Madrid ist hervorragend in die Post-Coronazeit gestartet. Laut Zinedine Zidane leistet Goalie Thibaut Courtois einen grossen Beitrag an dem Höhenflug.

Nach dem 2:0-Heimsieg über Deportivo Alaves ist Real Madrid weiterhin auf Kurs Meisterschaft unterwegs. Für Thibaut Courtois war es das fünfte Zu-Null-Spiel in Folge und das sechste nach dem Restart. Gegen Lucas Perez und Joselu rettete Courtois am späten Freitagabend in bester Manier.

“Im Moment kassieren wir nicht viele Gegentore. Courtois hat einen grossen Einfluss darauf und spielt eine grosse Rolle, zu verhindern, dass wir Gegentore kassieren”, sagte Real-Coach Zinedine Zidane nach dem Spiel bei “Movistar”. In den acht Paarungen nach der Corona-Pause mussten die Blancos lediglich zwei Gegentore hinnehmen.

“Wir haben noch drei Spiele vor uns, jetzt ruhen wir uns aus und bereiten uns auf das nächste Spiel vor”, sagte Zidane, der mit seiner Mannschaft vier Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten FC Barcelona hat. Die erste Meisterschaft seit 2017 wird immer wahrscheinlicher. Real gastiert am Montagabend (22 Uhr) beim FC Granada.

aoe 11 Juli, 2020 11:35