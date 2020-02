Ajax hofft weiter auf Martin Ödegaard

Der norwegische Youngster Martin Ödegaard zeigt bei Real Sociedad in dieser Saison hervorragende Leistungen und hat weiterhin das Interesse von Ajax Amsterdam geweckt.

Die Niederländer fragten Real Madrid, wo der 21-Jährige bis 2023 unter Vertrag steht, bereits im vergangenen Jahr wegen eines Transfers an. Allerdings entschieden die Madrilenen und auch Martin Ödegaard und sein Vater, dass zwei Jahre in La Liga “besser” sind als eine weitere in den Niederlanden, wo der Mittelfeldspieler bereits für Vitesse Arnheim und Heerenveen tätig war.

Für die kommende Saison will Ajax erneut bei Real anfragen. Allerdings hat Real Sociedads Klubboss Jokin Aperribay klargestellt, dass Ödegaard bis Juni 2021 von den Madrilenen ausgeliehen ist und es keine Option zu einem vorzeitigen Abbruch des Leihgeschäfts gibt (4-4-2.ch berichtete). Die Erfolgsaussichten des letztjährigen Champions League-Halbfinalisten scheinen entsprechend eher klein.

psc 10 Februar, 2020 14:58