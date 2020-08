Offiziell: Martin Ödegaard kehrt zu Real Madrid zurück

Martin Ödegaard kehrt definitiv von Real Sociedad zu Real Madrid zurück.

Eigentlich wäre die Leihe des 21-jährigen Norwegers noch eine weitere Saison gelaufen. Real-Coach Zinédine Zidane pochte aber auf die vorzeitige Rückkehr von Ödgaard – und diese ist nun perfekt.

Am Mittwochabend wird dies bestätigt. In der abgelaufenen Saison erzielte der Mittelfeldspieler für Real Sociedad in 36 Pflichtspielen sieben Tore und neun Assists. Die Basken bedauern den Abschied des Spielgestalters.

psc 12 August, 2020 18:50