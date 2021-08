Ex-FCB-Stürmer Kemal Ademi steht vor Wechsel nach Russland

Der frühere Basler Stürmer Kemal Ademi findet sein Glück beim türkischen Topklub Fenerbahçe nicht. Für den 25-Jährigen könnte es nun nach Russland gehen.

Der Torjäger verabschiedete sich im vergangenen Oktober aus Basel und wechselte zu Fenerbahçe. Dort startete er allerdings nicht durch, in der Rückrunde war er an Ligakonkurrent Fatih Karagümrük ausgeliehen. Seine Bilanz nach einer Saison in der Süper Lig: 13 Einsätze und keine Tore. Medienberichten zufolge steht Ademi nun vor einem Wechsel zum russischen Erstligisten FK Khimki.

psc 10 August, 2021 09:45