Exklusiv: Ex-GC-Profi Charles Pickel vor Wechsel in die Serie A

Charles Pickel schlägt das nächste Kapitel in seiner Karriere auf. Der Schweizer steht einem Medienbericht zufolge unmittelbar vor dem Wechsel in die Serie A.

Charles Pickel wird seinem Beruf künftig wohl in der Serie A nachgehen. Wie 4-4-2.ch bestätigen kann, steht der ehemalige Schweizer Nachwuchsnationalspieler in intensiven Verhandlungen mit Aufsteiger US Cremonese. Der Spieler hat seine finale Zusage noch nicht gegeben, die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel ist aber gross.

Pickel war erst im Sommer vorigen Jahres von Grenoble Foot zum portugiesischen Erstligisten FC Famalicao gewechselt. Dort war er einer der Leistungsträger und absolvierte 33 Pflichtspiele. Nun steht für ihn wohl erneut ein Vereinswechsel an. Famalicao hat dem Angebot von Cremonese bereits zugestimmt, es liegt nun einzig und allein an Pickel selbst zu entscheiden, ob er nach Italien will.

Der heute 25-Jährige wurde in der Jugend beim FC Basel ausgebildet und spielte später in der Schweiz für die Grasshoppers, den FC Schaffhausen und Neuchatel Xamax.

aoe 16 Juli, 2022 16:54