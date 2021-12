Auf der Insel: Loris Benito hat seinen neuen Klub gefunden

Der Schweizer Nationalspieler Loris Benito scheint endlich einen neuen Klub gefunden zu haben: Der seit Ende August ohne Klub dastehende Linksverteidiger steht vor der Unterschrift bei Nottingham Forest.

Nach Angaben des “Football Insider” wird der 29-Jährige in Kürze einen Vertrag bis Saisonende unterzeichnen. Benito ist Free Agent und kann sich deshalb auch ausserhalb des Transferfensters einem neuen Klub anschliessen. Nottingham liegt in der zweitklassigen Championship zurzeit auf dem 13. Tabellenplatz. Benito soll die linke Abwehrseite stärken. Zuletzt war der 13-fache Schweizer Internationale während zwei Jahren bei Girondins Bordeaux beschäftigt. Dort waren seine Dienste in dieser Saison allerdings nicht mehr erwünscht.

Nun steht er unmittelbar vor dem Engagement bei Forest. Am vergangenen Wochenende weilte er beim 2:0-Sieg des Klubs gegen Peterborough sogar schon auf der Tribüne.

psc 10 Dezember, 2021 10:22