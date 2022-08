Nati-Star Remo Freuler präsentiert sich in den neuen Farben

Nach insgesamt sechseinhalb Jahren bei Atalanta verlässt der frühere FCL-, GC- und Winterthur-Spieler Bergamo und zieht auf die Insel. 9 Mio. Euro Ablöse hat Forest für den Schweizer Neuzugang bezahlt. Freuler ist der insgesamt 15. Neuzugang des Aufsteigers in diesem Sommer und soll im zentralen Mittelfeld für die notwendige Stabilität sorgen. Der Klub hat beinahe schon 120 Mio. Euro in neue Spieler investiert.

