Urs Fischer spricht bei Union Berlin von “Schwachsinn”

Union Berlin ist der Saisonstart absolut geglückt: Nach sechs Partien liegen die Köpenicker auf dem soliden achten Tabellenrang. Trainer Urs Fischer gibt sich dennoch weiterhin gewohnt bescheiden.

Nach wie vor lautet das Saisonziel für den 51-järigen Schweizer “Klassenerhalt”. Nach dem 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld findet Fischer sogar sehr deutliche Worte: “Den Anspruch zu erheben, uns im vorderen Drittel zu bewegen, wäre Schwachsinn. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Das gilt auch für diese Spielzeit.” Zur Erinnerung: In der letzten Saison belegte Union am Ende den sehr starken 7. Platz und qualifizierte sich dadurch sogar für das internationale Geschäft. Mittlerweile steht Union sogar bei 20 Heimspielen in Folge ohne Niederlage. Am Donnerstag steht in der Conference League gegen Maccaiba Haifa die nächste Partie an der Alten Försterei an.

psc 26 September, 2021 11:10