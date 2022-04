Urs Fischer hält sich bei Frage nach Verlängerung bei Union bedeckt

Urs Fischer trat den Trainerposten bei Union Berlin im Sommer 2018 an und hat mit den Köpenickern einen steilen Aufstieg hingelegt. Der 56-jährige Zürcher ist noch bis Juni 2023 an den Bundesligisten gebunden. Der Frage einer möglichen Vertragsverlängerung weicht er aus.

Für Fischer hat dies zurzeit keine Priorität. “Wir sind in einer Phase, da geht es für uns um sehr viel. Da ist die Zukunft des Trainers nicht entscheidend”, sagt der Erfolgscoach von Union gegenüber der “Sport Bild” und ergänzt: “Ausserdem habe ich noch ein Jahr lang Vertrag. Als ich zuletzt verlängerte, war dies auch ein halbes Jahr vor Auslaufen meines Kontraktes.”

Letztmals ein neues Arbeitspapier unterzeichnete er in Berlin im Dezember 2020. Von Seiten des Klubs dürfte angesichts der weiterhin sehr erfolgreichen Arbeit des Schweizers wenig gegen eine nochmalige Verlängerung sprechen. Allerdings ist Fischer inzwischen auch für andere Klubs interessant geworden und im Gegensatz zu seinem Amtsantritt 2018 in Deutschland und auch international längst kein Nobody mehr.

psc 20 April, 2022 15:41