Ajax-Machtwort bei Tadic: “Wird nicht gehen”

Der AC Mailand sucht nach Verstärkungen für die Offensive und soll sich dahingehend mit Dusan Tadic beschäftigen. Der steht allerdings unter keinen Umständen zum Verkauf, wie Ajax Amsterdam in aller Deutlichkeit klarstellt.

Dusan Tadic wird Ajax Amsterdam in diesem Sommer keinesfalls verlassen. “Es besteht keine Chance, dass sie uns unseren Kapitän jetzt wegnehmen”, wird Ajax’ Marc Overmars bei “Voetbal International” zitiert. Der Sportliche Leiter sieht sich zu einem solchen Statement gezwungen, weil der AC Mailand Interesse an Tadic signalisiert.

Tadic liefert seit drei Jahren überragende Leistungen im Ajax-Dress ab. Trotz seiner 32 Jahre, oder vielleicht auch gerade deshalb, zählt er in 149 Pflichtspielen bockstarke 146 Torbeteiligungen. Sein Vertrag ist noch bis 2023 datiert, bereitet also keine Probleme.

“Unser Kapitän wird in diesem Jahr nicht gehen. Er ist in vielerlei Hinsicht so wichtig für den Verein. Er ist der Zement zwischen den Steinen. Also ein klares Nein von unserer Seite, er steht nicht zum Verkauf”, legt Overmars nach.

aoe 5 Juli, 2021 09:52