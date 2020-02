Fix: Milan bindet Gabbia

Der AC Mailand stellt die Weichen für die kommenden Jahre. Im Zuge dessen wurde der Vertrag mit Matteo Gabbia langfristig verlängert.

Matteo Gabbia wird auch in den kommenden Jahren für den AC Mailand auflaufen. Wie der Klub aus der Lombardei offiziell bekanntgibt, verlängert der Youngster seinen Vertrag bis Ende Juni 2024. Gabbia kann in der Defensive eine Vielzahl an Positionen bekleiden und stammt aus der eigenen Jugend.

Bereits in der Saison 2017/18 gab der 20-Jährige sein Debüt bei den Profis. In der laufenden Saison kommt Gabbia auf zwei Einsätze in der Serie A sowie einen in der Coppa Italia.

