Ibrahimovic ätzt gegen Gegenspieler: “Habe mehr Tore als Du Spiele!”

Der AC Mailand musste sich am Samstagabend mit 0:3 gegen Atalanta Bergamo geschlagen geben. Milan-Star Zlatan Ibrahimovic war sichtlich angefressen – und liess seinen Frust bei Gegenspieler Duvan Zapata raus.

Der AC Mailand ist mit 43 Punkten (zwei vor Inter) nach wie vor Tabellenführer der Serie A, daran ändert auch die 0:3-Pleite gegen Atalanta Bergamo nichts. Und dennoch waren die Rossoneri mit dem Ergebnis bedient. Cristian Romero, Josip Ilicic und Duvan Zapata trafen für die Bergamasken. Der letztgenannte Torschütze bekam eine Ansage von Zlatan Ibrahimovic.

“Ich habe mehr Tore geschossen als Du Spiele in deiner gesamten Karriere absolviert hast”, soll der Schwede dem Atalanta-Stürmer, der in der 77. Spielminute traf, gesagt haben. Ibrahimovic erzielte bislang 480 Tore in 775 Partien, Zapata kommt dagegen auf 334 Einsätze.

adk 24 Januar, 2021 11:10