Ibrahimovic: “Scheitern ist Teil des Erfolgs!”

Zlatan Ibrahimovic sorgt mit 39 Jahren beim AC Mailand immer noch für Furore. Der Schwede erklärt sein Erfolgsgeheimnis.

Derzeit laboriert Zlatan Ibrahimovic an einer Adduktorenverletzung, ansonsten hat der Stürmer in der laufenden Saison in 21 Pflichtspieleinsätzen bereits 16 Tore für den AC Mailand erzielt. Im Rahmen des Sanremo-Festivals erzählte der 39-Jährige was hinter seinem Erfolgshunger steckt.

“Ich habe in meiner Karriere 945 Spiele gespielt und viele davon gewonnen, aber nicht alle. Ich habe viele Trophäen gewonnen, aber auch einige verloren”, sagte der Schwede. Der Torjäger erklärte weiter: “Ich bin Zlatan, auch wenn ich nicht jedes Spiel gewinne. Ich bin Zlatan, wenn ich gewinne und wenn ich verliere. Ich habe viele Tore geschossen, aber ich habe auch ein paar verschossen. Sehr wenige.”

Für ihn sei “Scheitern nicht das Gegenteil von Erfolg, es ist ein Teil des Erfolgs. Nichts zu tun, ist der grösste Misserfolg von allen”, meinte er und fügte an: “Wenn Zlatan einen Fehler machen kann, dann kannst du das auch. Das Wichtigste ist, dass du jeden Tag einen Unterschied machst: Anstrengung, Hingabe, Ausdauer, Konzentration.”

adk 7 März, 2021 12:30