Ibrahimovic über Giroud: “Wir brauchen Spieler wie ihn, er ist ein Gewinner”

Olivier Giroud wird mit einem Transfer zum AC Mailand in Verbindung gebracht. Ginge es nach Zlatan Ibrahimovic, sollte sein Klub unbedingt zuschnappen.

Der AC Mailand sucht für die kommende Saison offenbar noch Verstärkung für die Offensive. Diese könnte man in Olivier Giroud finden. “Ich würde mich freuen, wenn er uns verstärkt”, sagte Zlatan Ibrahimovic nun im Gespräch mit der “Gazzetta dello Sport” und betonte: “Wir brauchen Spieler wie ihn, er ist ein Gewinner.”

Giroud ist vertraglich nur noch bis zum 30. Juni an den FC Chelsea gebunden. Eine Verlängerung in London zeichnet sich nicht ab. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der französische Angreifer lediglich 17 Ligapartien (vier Treffer).

adk 4 Juni, 2021 15:55