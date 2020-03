Lucas Biglia muss Milan verlassen

Die Verantwortlichen von Milan haben offenbar entschieden, die Zusammenarbeit mit Mittelfeldspieler Lucas Biglia im Sommer zu beenden.

Laut Angaben von “tuttosport” erhält der 34-jährige Routinier keinen neuen Vertrag mehr. Das aktuelle Arbeitspapier läuft per 30. Juni 2020 aus. Lucas Biglia kam in dieser Saison (teilweise verletzungsbedingt) nur noch zu sieben Einsätzen in der Serie A. Den letzten Ernstkampf bestritt der Defensivstratege im Dezember des vergangenen Jahres.

Biglia spielt seit 2017 für die Rossoneri. Nach drei Jahren ist für den früheren Lazio-Captain wohl Schluss.

psc 23 März, 2020 15:09