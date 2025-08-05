Torjäger Luka Jovic unterschreibt ablösefrei in Griechenland

Nach seinem Abgang beim AC Mailand heuert der serbische Torjäger Luka Jovic neu in Griechenland an.

AEK Athen macht die Verpflichtung des 27-Jährigen am Dienstag offiziell. Luka Jovic unterschreibt wechselt ablösefrei zu seinem neuen Verein, nachdem sein Kontrakt bei Milan im Sommer endete. Zur Erinnerung: Real Madrid zahlte für den früheren Frankfurter Stürmer einst mehr als 60 Mio. Euro Ablöse. Seit diesem Wechsel im Jahr 2019 kam Jovic aber nirgends wie gewünscht in Fahrt.

Zuletzt gab es auch Spekulationen um einen Wechsel Jovics nach Spanien (Real Oviedo) und Mexiko (Cruz Azul). Den Zuschlag erhält nun letztlich aber AEK Athen.

