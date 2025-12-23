SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Vertrag augelöst

Milan und Divock Origi vereinbaren endgültige Trennung

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 14:43
Milan und Divock Origi vereinbaren endgültige Trennung

Milan und der belgische Stürmer Divock Origi gehen definitiv getrennte Wege.

Der 30-jährige Angreifer spielt bei den Rossoneri seit geraumer Zeit keine Rolle mehr. Bereits in der vergangenen Spielzeit wurde er aus dem Profikader gestrichen. Dennoch sass er seinen Kontrakt bis jetzt aus. Angeblich hat ihm dieser pro Jahr 4 Mio. Euro eingebracht. Nun wurde er aber per 1. Januar laut «Gazzetta dello Sport» endgültig aufgelöst. Origi ist wieder Free Agent und kann sich seinen nächsten Klub frei auswählen.

Ursprünglich stiess der Ex-Nationalspieler im Sommer 2022 ablösefrei aus Liverpool nach Mailand. Nach nur einer Saison wurde er an Nottingham Forest zurück auf die Insel ausgeliehen. Seit Sommer 2024 war er nur noch Teil des Futuro-Teams in der vierthöchsten italienischen Liga. Wo er künftig unterkommt, ist noch offen.

Mehr Dazu
Heisses Thema

Die Milan-Rückkehr von Thiago Silva wird real
Bleibt ein Transferziel

Chelsea nimmt Gespräche mit Mike Maignan wieder auf
Jetzt ein Profi

Der Sohn von Zlatan Ibrahimovic erhält bei Milan einen Vertrag
Beleidigungen von sich gegeben

Napoli attackiert Milan-Coach Allegri nach Supercup-Sieg
Konnte nicht überzeugen

Milan setzt Christopher Nkunku auf die Transferliste
Mehr entdecken
Wechsel fix

Niclas Füllkrug hat bei Milan bereits unterschrieben

23.12.2025 - 19:19
Vertrag augelöst

Milan und Divock Origi vereinbaren endgültige Trennung

23.12.2025 - 14:43
Konnte nicht überzeugen

Milan setzt Christopher Nkunku auf die Transferliste

22.12.2025 - 17:12
Stürmer wechselt

Milan einigt sich mit West Ham komplett über Füllkrug-Transfer

22.12.2025 - 15:00
Im Winter?

Lazio träumt von Loftus-Cheek – ein komplizierter Deal

21.12.2025 - 12:08
Grosses Problem bleibt

BVB-Abschied von Niklas Süle – ein Topklub im Gespräch

20.12.2025 - 15:56
Beleidigungen von sich gegeben

Napoli attackiert Milan-Coach Allegri nach Supercup-Sieg

19.12.2025 - 11:21
Heisses Thema

Die Milan-Rückkehr von Thiago Silva wird real

18.12.2025 - 19:14
Bleibt ein Transferziel

Chelsea nimmt Gespräche mit Mike Maignan wieder auf

18.12.2025 - 17:09
Jetzt ein Profi

Der Sohn von Zlatan Ibrahimovic erhält bei Milan einen Vertrag

18.12.2025 - 16:11