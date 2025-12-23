Milan und Divock Origi vereinbaren endgültige Trennung

Milan und der belgische Stürmer Divock Origi gehen definitiv getrennte Wege.

Der 30-jährige Angreifer spielt bei den Rossoneri seit geraumer Zeit keine Rolle mehr. Bereits in der vergangenen Spielzeit wurde er aus dem Profikader gestrichen. Dennoch sass er seinen Kontrakt bis jetzt aus. Angeblich hat ihm dieser pro Jahr 4 Mio. Euro eingebracht. Nun wurde er aber per 1. Januar laut «Gazzetta dello Sport» endgültig aufgelöst. Origi ist wieder Free Agent und kann sich seinen nächsten Klub frei auswählen.

Ursprünglich stiess der Ex-Nationalspieler im Sommer 2022 ablösefrei aus Liverpool nach Mailand. Nach nur einer Saison wurde er an Nottingham Forest zurück auf die Insel ausgeliehen. Seit Sommer 2024 war er nur noch Teil des Futuro-Teams in der vierthöchsten italienischen Liga. Wo er künftig unterkommt, ist noch offen.